مصر | حجز تشكيل عصابي لسرقته هواتف السيدات 24 ساعة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز تشكيل عصابي لسرقته هواتف السيدات 24 ساعة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة مصر القديمة قرار، بحجز تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة هواتف السيدات بأسلوب الخطف، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلين لسرقتهم هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها، مستقلان "توك توك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وارتكبا 3 حوادث سرقة، وباعا المسروقات لعميلهما "سيئ النية".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة.