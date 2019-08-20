مصر | "خلافات سابقة".. النيابة تستعلم عن حالة مصابي مشاجرة وقعت بين عائلتين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات سابقة".. النيابة تستعلم عن حالة مصابي مشاجرة وقعت بين عائلتين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة جنوب الجيزة، التحقيق حول نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة طريق أبو ربع بمدخل مدينة الحوامدية، مما أسفر عنها إصابة كل من "إسلام.ط" ونجله وتم نقله للمستشفى على الفور، فيما طلبت سرعة التحريات الأجهزة الأمنية والاستعلام عن حالة المصابين لكتابة تقرير واف.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين بمنطقة طريق أبو ربع بالقرب من مدخل مدينتي الحوامدية والبدرشين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، ونتج عن الحادث إصابة كل من "إسلام ط" ونجله.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.