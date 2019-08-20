مصر | مقابل مبالغ مالية.. حبس مواطن يحمل جنسية دولة عربية لممارسته الشذوذ عبر المواقع الإباحية

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أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس مواطن يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويدعى "م.ح" يبلغ من العمر 26 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لممارسة الشذوذ الجنسي مع شخص آخر بمقابل مبلغ مالي.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مواطن يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويدعى "م.ح"، قام بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الشذوذ الجنسي مع شخص آخر، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بالمهندسين، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الذبائن مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها.

وبمواجهته اعترف بقيام بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.