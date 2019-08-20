مصر | تسليم صاحب مخبز ونجليه هاربين من حكم الإعدام لـ"تنفيذ الأحكام".. و"الشقة " كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم صاحب مخبز ونجليه هاربين من حكم الإعدام لـ"تنفيذ الأحكام".. و"الشقة " كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بتسليم صاحب مخبز ونجليه هاربين من أحكام الإعدام، إلى مباحث تنفيذ الأحكام.

وكشفت التحريات الأولية عن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، مفادها استئجار ثلاثة أشخاص، شقة في البساتين، وارتياب أهالي المنطقة فى أمرهم.

وبالانتقال والفحص، تم ضبط كل من "م. ك"، 58 سنة، صاحب مخبز، ونجله "ع. م"، 34 سنة، عاطل، مطلوب التنفيذ عليهما فى القضية رقم 32496321 لسنة 2016م العمرانية جيزة " قتل " والمقضي فيها بالإعدام لكلا منهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "أ.م" 33 سنة، عاطل، نجل الأول، مطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين أرقام:32496321 لسنة 2016م العمرانية جيزة " قتل " والمقضي فيها بالإعدام، والقضية رقم 5444904 لسنة 2010م العمرانية جيزة " سلاح ناري " والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.

