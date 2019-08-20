مصر | عبر "موقع إباحي".. سقوط شخص يحمل جنسية دولة عربية لممارسته الشذوذ بمقابل مادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر "موقع إباحي".. سقوط شخص يحمل جنسية دولة عربية لممارسته الشذوذ بمقابل مادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مواطن يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويدعى "م.ح"، قام بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الشذوذ الجنسي مع شخص آخر، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بالمهندسين، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهم والقبض عليه.