مصر | تزعمتها "سيدة".. تجديد حبس عصابة سرقة أصحاب معارض السيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزعمتها "سيدة".. تجديد حبس عصابة سرقة أصحاب معارض السيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الجيزة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين وسيدة سبق اتهامها في 38 قضية، 15 يوما، للنصب على أصحاب معارض السيارات وسرقتها وتزوير رخص وتوكيلات السيارات.

وتعود بداية الواقعة، كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمـن الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام كل من سيدة حاصلة على بكالوريوس، سبق اتهامها في 38 قضية ومطلوب التنفيذ عليها في 28 قضية، ومسجل خطر، وفني إصلاح هواتف محمولة، صاحب مكتب خدمات، وعامل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات، وادعائهما بانهما يمتلكان محجرا ويستأجران السيارات الحديثة لمدة طويلة لمرافقة خبراء أجانب، وعقب ذلك يقوم المتهمان الثالث والرابع بتزوير رخص وتوكيلات للسيارات المستولى عليها باسم المتهم الخامس الذى يقوم بالاشتراك مع الأولى والثاني بإعادة بيعها لضحاياهم بأسواق السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة قسم الأهرام، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأرشدوا عن 6 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأمكن ضبط السيارات المشار إليها، وبمناقشة حائزيها قرروا عدم علمهم بأنها من متحصلات جرائم نصب.