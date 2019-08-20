مصر | إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة شقة سكنية.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من النجدة، باكتشاف سرقة بشقة سكنية بمساكن التعاونيات ـ دائرة القسم، أنتقل ضباط مباحث القسم ؛وقال صاحب الشقة أنه اكتشف كسر باب عقب عودته وسرقة (جهاز لاب توب، 2 ساعة يد عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 10 آلاف جنيه) من داخل الشقة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من "عبد الرحمن. م. ع" 23 سنة عاطل، و"مروان. ن. س" 31 سنة عامل.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول "ماركة سامسونج " المستولى عليه، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشاد المتهم الثانى بمسكنه، ضبط باقى المسروقات المستولى عليها، وثلاجة أقر بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق