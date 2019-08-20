مصر | من "السودان" لـ"القاهرة".. سيدة تستقطب زبائنها لممارسة الدعارة في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "السودان" لـ"القاهرة".. سيدة تستقطب زبائنها لممارسة الدعارة في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة سودانية، وتدعى "ف.أ" تبلغ من العمر 28 عامًا، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بمنطقة المهندسين، وعرض صورها عليها للاستقطاب الزبائن، فيما كان غرض زيارتها للقاهرة إقامة مرضية لوالدتها التي تعيش بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، لراغبي المتعة الجنسية.

وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.