أخبار مصر | اتحاد الأطباء العرب يهنئ "أبو السرور" لتكريمه من رئاسة الجمهورية في عيد العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الأطباء العرب يهنئ "أبو السرور" لتكريمه من رئاسة الجمهورية في عيد العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، التهنئة للدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بمناسبة تكريمه في احتفالية مصر بعيد العلم أمس؛ بعد حصوله على وسام العلوم من الطبقة الأولى.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن تكريم الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية للدكتور جمال أبو السرور، في احتفالية عيد العلم؛ يأتي تقديرًا للمبدعين والمفكرين، ويعكس اهتمام الدولة واحترامها للعلم والعلماء.

وثمن رسلان، اختيار الدكتور جمال أبو السرور الذي يشغل أيضًا رئاسة الهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية، ضمن نخبة من العلماء والباحثين في احتفالية مصر بعيد العلم.

Advertisements

يشار إلى أن الهيئة العربية لإعتماد البرامج المهنية، ومقرها القاهرة قد شكلت بقرار من المجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب عام 2005 كهيئة مستقلة، بهدف إعتماد البرامج التدريبية الخاصة بالمجال الطبي، وأن تكون الهيئة هى الجهة الرسمية المسؤولة عن هذه الإعتمادات، والمرجعية الأساسية للدول العربية لاعتماد المؤتمرات العلمية المهنية التخصصية والبرامج التدريبية طويلة وقصيرة المدى.

وقدم الدكتور جمال أبو السرور، ١٦٦ بحثًا في أمراض النساء والولادة والعقم، و١٥٦ بحثًا في تنظيم الأسرة والقضايا السكانية، و٥١ بحثًا في قضايا الأخلاقيات البيولوجية وغيرها، وعين مديرًا للمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر منذ عام ١٩٩٠، حتى الآن

كما أن أبو السرور، حائز على العضوية الشرفية للجمعية الأوروبية لأمراض التوليد والنساء، وتعد هذه سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ الجمعية الأوروبية، حيث يقتصر اختيار جميع أعضائها الشرفيين من داخل أوروبا فقط