أخبار مصر | رئيس "قوى عاملة" البرلمان: مشروعات السيسي القومية تحد من البطالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "قوى عاملة" البرلمان: مشروعات السيسي القومية تحد من البطالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُسهم فى رفع معدلات التشغيل والحد من البطالة.

وأكد "المراغي" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية وتطوير المصانع وإنشاء مدن ومجمعات صناعية فى بعض المحافظات، سيساهم فى دفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار، ما يترتب عليه توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك مشروعات كبرى تنفذها الدولة، وبعد الانتهاء منها ستفتح مجالًا لفرص عمل عديدة، بالإضافة إلى رفع معدل التشغيل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة، داعيا وزارة القوى العاملة إلى تقديم بيان تفصيلى للجنة، يوضح عدد فرص العمل التى تم توفيرها خلال الفترة الماضية، ومعدلات التشغيل الحالية بين الشباب.