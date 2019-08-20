أخبار مصر | "زراعة النواب" تطالب بوضع خطة لإعادة تدوير بقايا ذبح الأضاحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" تطالب بوضع خطة لإعادة تدوير بقايا ذبح الأضاحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن هناك العديد من الدول الأوروبية وضعت خطة لإعادة تدوير المخلفات، منها بقايا ذبح الأضاحي على سبيل المثال، لاستخلاص نوع من أنواع الأسمدة، وكذلك لأعلاف الحيوانات.

وأشار "الشعيني" في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه المخلفات تمثل ثروة قومية، ولابد من آلية لحسن الاستفادة منها، والوقوف على أبحاث بعض الدول فى هذا الصدد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مثل باقى الدولة، لتفادى مخاطرها، وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق عائد مادى.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هذا الأمر يستوجب إقرار تشريع للتعامل مع مثل تلك المخلفات، وينظم طريقة التخلص منها، ولكن بفوائد تعود على المواطن حتى نشجعه على الامتثال والحفاظ على البيئة.