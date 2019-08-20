أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: استمرار رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: استمرار رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بإنتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، حيث صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، إنه من المقرر أن يشهد غدا الاربعاء ٢١ من اغسطس الجارى عودة ٩٠٢ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الاسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية على ان يتم التفويج من مطار جدة إلى مطار القاهرة، مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجارى لتفويج ١٢ الف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام.

وأضاف عبد الموجود كما ستتواصل الغد الاربعاء التفويجات الداخلية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة، حيث سيتم تفويج ٥٧٣ حاجا من مكة إلى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

هذا وجديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.