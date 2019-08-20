أخبار مصر | برلماني: "مافيا الزريعة" تهدد الثروة السمكية بخليج السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: "مافيا الزريعة" تهدد الثروة السمكية بخليج السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعرض الثروة السمكية بخليج السويس للتهديد باستنزافها نتيجة صيد الزريعة السمكية بالطرق المخالفة وبدون ترخيص.

وقال "متولي" إنه يتم اصطياد الزريعة السمكية من أنواع غير مسموح باصطيادها، ويتم نقلها حية وبيعها إلى المزارع السمكية الخاصة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهي ما يهدد الثروة السمكية بالخليج، خاصة مع بدء اختفاء أنواع معينة من الأسماك نتيجة هذه التجاوزات.

وطالب عضو مجلس النواب بملاحقة جميع المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تمامًا، وأكد ضرورة تجريم صيد الزريعة بدون تصريح بالطرق المخالفة وتغليظ العقوبة وصدور تشريع قوى ورادع للمخالفين.