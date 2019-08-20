أخبار مصر | حلول مُبتكرة للحفاظ على الثروة المائية خلال مباحثات "العربية للتصنيع" و"ووتر أند سويل" المجرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلول مُبتكرة للحفاظ على الثروة المائية خلال مباحثات "العربية للتصنيع" و"ووتر أند سويل" المجرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية المشاركة في الخطة القومية للحفاظ علي الثروة المائية، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالاستفادة من الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال زيارة شركة "ووتر أند سويل" المجرية في إطار تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

شهد اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال إدارة نظم المياه بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainer,بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

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وفي هذا الصدد، أكد"التراس" على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، مشددا على أهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه وتوفيرها باستدامة للاستخدام الآدمي والزراعي والصناعي.

وأضاف أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها علي الإحتفاظ بالمياه ,وإستمرارية نمو الزروع والنباتات في ظروف الجفاف القاسية ,بالتالي فوائد طويلة الأجل في الزراعة.

وأشار "التراس" أن التربة المعالجة تمتاز بحفظ رطوبة الهواء بشكل إضافي خلال فترات الرطوبة العالية , موضحا أنه يمكن تطبيق RETAINER إما عن طريق الرش علي السطح أو حلها في مياه الري.

من جانبهم، أعرب مسئولي شركة "ووتر أند سويل" المجرية عن تطلعهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة علي مستوي عال من الكفاءة في مجال نظم إدارة وتحلية وتنقية المياه والصرف الصحي، مشيدين بخطة الهيئة لإيجاد أفضل السبل والحلول العلمية للحفاظ علي الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.