أخبار مصر | وزير الأثار يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات بهولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات بهولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر منذ قليل، الدكتور خالد العناني، وزير الأثار إلى مدينة ليدن بهولندا؛ لحضور مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لشباب علم المصريات 2019 وإلقاء محاضرة تحت عنوان "العمل الأثري والمشروعات الجارية"؛ تلبية لدعوة جمعية طلاب علم المصريات بهولندا.

ويقوم الوزير خلال المحاضرة بتسليط الضوء وإطلاع شباب الأثريين علي الجهود التي تبذلها مصر متمثلة في وزارة الآثار في الحفاظ علي آثار و تراث البلاد الحضاري والثقافي والاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام، فضلا عن المقابر و المواقع الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

Advertisements

بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الأثرية الجارية وافتتاح العديد من المتاحف الوطنية وكيفية توظيفها والحفاظ عليها ودورها في تنمية الوعي الأثري لدى المجتمع باعتبارها مؤسسات علمية وثقافية و فنية.

وقد حرص وزير الآثار علي تلبية هذه الدعوة إيمانا منه بضرورة تشجيع شباب الأثريين الذين وهبوا حياتهم لدراسة علم المصريات و الدور الهام لهم في الحفاظ علي الآثار لانهم شركاء المستقبل.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه كل ثلاث سنوات، بهدف منح شباب علماء المصريات الطموحين في بداية حياتهم المهنية فرصة لعرض ومناقشة أبحاثهم العلمية و الاثرية عن الاثار وعلم المصريات، و قد انعقدت اخر دورة في فيينا عام 2015 و سوف تنعقد هذه الدورة بجامعة ليدن بهولندا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري.