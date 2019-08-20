أخبار مصر | متهم قبل 7 سنوات.. تفاصيل القبض على أمين عام 'الأعلى للإعلام' بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهم قبل 7 سنوات.. تفاصيل القبض على أمين عام 'الأعلى للإعلام' بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، من مكتبه بمقر اامجلس بماسبيرو؛ وذلك بعد ثبوت وقائع رشوة عليه واستغلال نفوذه.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم.

وأكد المصدر أن "سليم" كان متهمًا في قضايا رشوة سابقة، منذ نحو 7 سنوات، وكانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.

وكان دعا "مكرم" منذ قليل، المجلس، لاجتماع طارئ؛ لبحث تداعيات الأمر، واختيار أمين عام جديد للمجلس.