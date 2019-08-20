أخبار مصر | اتفاقية بين محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية لدعم أصحاب ورش منطقة شق الثعبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاقية بين محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية لدعم أصحاب ورش منطقة شق الثعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، بتطوير منطقة شق الثعبان لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم وتحويلها إلي مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، وذلك من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض، مشيرًا إلي أن المنطقة الواقعة حاليًا شرق طريق الاوتوستراد تمتد بعمق 5 كيلومترات حتي حدود محمية وادي دجلة علي مساحة 6.5 مليون متر مربع ( 1600 فدان ) بها استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه وتضم أكثر من 2344 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام ويعمل بها حوالي 50 ألف عامل وفني.

وأضاف المحافظ أن المحافظة ملتزمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كافة الخدمات لأصحاب المصانع والورش والمصانع والمعارض المقامة بها والتي تم الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن البرتوكول الموقع مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى توفير كافة التسهيلات الائتمانية للعاملين بشق الثعبان من خلال حزمة تمويلية بغية ضمان تنفيذ التزاماتهم المترتبة على الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعهم إلى جانب توفير الاحتياجات الاستثمارية لتنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب المساهمة فى توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بالمنطقة ومساعدة شركات الرخام بهذه المنطقة للتكامل في تسويق منتجاتها، إلى جانب التعاون فى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة ومنهجية الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الناجح مع مؤسسات التمويل.

كذلك توفير تمويل الإنشاءات والتوسعات والتجهيزات وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتوفير التسهيلات الائتمانية والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التصدير.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أى عقوبات تعترض تنفيذه.

وأشار ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن البرتوكول يهدف إلى دعم صناعة محلية تحقق فرص عمل وعملة صعبة وتققل استيراد المنتج من الخارج، كما تساعد في إدخال صناعة الرخام فى الاقتصاد الرسمي، وجذب أكبر عدد من المستثمرين والمواطنين للدخول فى منظومة الشمول المالي مؤكدًا على ان هذا البرتوكول بداية لتعاون مع محافظة القاهرة فى مشروعات أخري.

شهد اللقاء حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية وعدد من معاونيه، واللواء محمد حنفى السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

