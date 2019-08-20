أخبار مصر | اجتماع عاجل لـ'الأعلى للإعلام' بعد القبض على الأمين العام بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع عاجل لـ'الأعلى للإعلام' بعد القبض على الأمين العام بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعضاء المجلس، لاجتماع طارئ؛ وذلك لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس بتهمة الرشوة، وبحث اختيار أمين عام جديد.

وكان أعلن "مكرم" عن إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس؛ وذلك بسبب شبهات ومخالفات في عدد من الملفات، أبرزها نادي الإعلاميين.