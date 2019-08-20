أخبار مصر | محافظة الجيزة: لا تصالح في مخالفات البناء الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: لا تصالح في مخالفات البناء الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت محافظة الجيزة، المواطنين من الاستمرار في ارتكاب مخالفات بناء جديدة بغرض التصالح عليها طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.

وأكدت محافظة الجيزة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم إقراره وجارى تنفيذه لن يتسامح إلا في بعض مخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل 8 ابريل الماضي.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم ضبط عدد من مخالفات البناء الجديدة التي تم بناءها في الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن البدء فى تلقى طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية طبقا لقانون التصالح، حيث اقبل بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات بناء وزيادة أعمال غرف السطح المخالفة أو ادوار مخالفة بغرض التصالح بها بموجب قانون التصالح.

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وأكد المحافظ انه سيتم إزالة المخالفات الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين عدم التمادي في هذه الظاهرة السلبية التي تكبد المخالف اعباء جسيمة كما تثقل كاهل الدولة باعباء مالية وبشرية لمجابهتها، مؤكدا ان قانون التصالح فى مخالفات البناء شمل بعض المخالفات البنائية حتى موعد إصدارة وبشروط وضوابط معينة وستتم ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية كافة.

وأشار إلى أن المحافظة تتلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا انه تم تشكيل لجان فنية فى جميع الأحياء والمراكز والمدن من غير العاملين بالجهات الإدارية للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية "تصميم منشات خرسانية أو معدنية" وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين.