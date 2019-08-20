شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: اجتماع ظهر غد لاختيار أمين جديد لـ«الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع.

وأضاف مكرم محمد أحمد، في تصريحات له، أنه ستتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، موضحا أنه يستحسن أن يكون في المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل.