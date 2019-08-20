شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ندب المستشار فرحان بطران مديرًا للتفتيش على نيابة النقض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد ندب المستشار فرحان بطران مديرًا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض، كما قرر المجلس تجديد ندب المستشار محمود مسعود مديرًا لنيابة النقض.

وتضمن القرار ندب المستشار حسني عبداللطيف رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي كان يشغله المستشار عبدالله عصر قبل قرار تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وندب المستشار حسام الديب أمينًا عامًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار يحيى خليفة الذي بلغ سن التقاعد والمحدد قانوناً بـ70 عامًا.