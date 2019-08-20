شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في قصة بتر ذراع طفل بالمنوفية: «تمريض الحضانات غير مؤهل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية، بأن المحافظ اللواء سعيد عباس قرر غلق المستشفى الخاص المتسبب في بتر ذراع الطفل مالك، وإحالة المتسببين من مديري المستشفى والقائمين على الحضانات للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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وأضاف «الحفناوي» أن لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بحملة على المستشفى وتم إعداد تقرير بعدة مخالفات، من بينها أن التمريض الذي يعمل بالحضانات غير مؤهل، ولا يحمل شهادة مزاولة مهنة، بالإضافة إلى وجود مشكلات كبيرة في تعقيم غرف العناية والعملياتن ما يؤدى إلى احتمالية انتشار عدوى ويستوجب غلق المستشفى.

من جهته، قال محمود سلامة على، والد الطفل مالك، إنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الاثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، مضيفا: «مالك أول فرحتي هو ووالدته بعد زواج استمر 10 أشهر، مصدقتش نفسى لما عرفت بحمل زوجتي وحلمنا كثيرا بولادته وتربيته أحسن تربية، فهو أول فرحتنا ويوم ولادته أخبرنا الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث استمر لساعات لم نجد حضانة بمستشفى حكومى فتوجهنا إلى حضانة المستشفى الخاص».

وتابع: «بعد علمنا بوجود سرير حضانة فارغ بمستشفى الباجور توجهت لرؤية نجلي وأخذه إلى المستشفى لنفاجأ بالممرضة وهي تضع كميات كبيرة من المرهم على يده اليمنى، وعند سؤالها عن السبب قالت إنه ورم خفيف نتيجة تركيب الكانيولا لإعطائه الحقن والمحاليل، إلا أنه عند دخول مستشفى الباجور وبتوقيع الكشف عليه بالحضانة أخبرنا الأطباء بأن يده بها غرغرينة وقاموا بتحرير محضر، وأنه لابد من عرضه على أخصائى أوعية دموية وعمل أشعة له، وأوصى التقرير ببتر ذراع نجلي، ومنذ وقت العملية وزوجتى في حالة انهيار فبسبب الإهمال ضاع مستقبل نجلي الوحيد وسيكمل حياته بذراع واحدة»، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين بالمستشفى الخاص وأخذ حق ابنه.