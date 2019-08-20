شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يدعو لاجتماع طارئ لبحث تداعيات القبض على أمين المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعضاء المجلس، لاجتماع طارئ، لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم، الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.

وكشفت مصادر بالمجلس لـ«المصري اليوم» أن الاجتماع سيبحث الأسماء المرشحة لتولي منصب الأمين العام، كما سيبحث إصدار بيان يؤكد خلاله على احترامه للقانون والحرص على إعلائه تحت أي ظرف.

وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أكد لـ«المصري اليوم»، أنه يجري بحث الأسماء المرشحة لتولي منصب الأمين العام خلفا لأحمد سليم منذ ٤ أسابيع، مؤكدا أنه سيكون من خارج أعضاء المجلس الحاليين.