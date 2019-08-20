شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعرض تجربة مدينة الأثاث خلال ندوة بإندونيسيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، مساء الاثنين، في جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالي بإندونيسيا لبحث سبل التعاون بين الجمهورية الإندونيسية ودول قارة إفريقيا فى مجالات البنية التحتية.

وقالت ميخائيل إن المشاركة جاءت لبحث واستعراض سبل تحسين وتقوية العلاقات الثنائية بين إندونيسيا وجمهورية مصر العربية باعتبارها أبرز دول القارة الأفريقية وخاصة تعزيز المشاركة مع محافظة دمياط.

وأكدت على دور محافظة دمياط الكبير في عدد من المجالات نظرا لتواجد مدينة دمياط للأثاث أحد أهم المشروعات القومية الضخمة المقامة على أرضها بهدف تعزيز صناعة الأثاث والصناعات الخشبية والمكملة لها، بالإضافة إلى تواجد أسطول صيد كبير بدمياط لتمتعها بمساحات مائية شاسعة، لافتة إلى أنه تم خلال تلك الجلسات مناقشة سبل مد أواصر التعاون المشترك بين مدينة جيبارا الاندونيسية التى تشتهر بصناعة الأثاث ومدينة دمياط.

الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط شاركت في جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالى بإندونيسيا

الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط شاركت في جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالى بإندونيسيا

الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط شاركت في جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالى بإندونيسيا