شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والبترول يبحثان إعادة تأهيل خط سكة حديد «قنا- سفاجا -أبوطرطور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد «قنا- سفاجا- أبوطرطور»، بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول.

وناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية، خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، والتي أتاحت للهيئة القدرة على إدخال القطاع الخاص لمساعدتها في مثل هذه المشروعات.

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وقال وزير النقل إن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى، ومشروع المليون ونصف فدان، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، مؤكدا ضرورة أن يشتمل المشروع على مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60 كم تقريبا، لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط.

من جانبه، أشاد المهندس طارق الملا بالتعاون المثمر بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والنقل، وأكد أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد «أبوطرطور- قنا- سفاجا- الغردقة» هو مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادى الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد، بالإضافة إلى مساهمته الإيجابية لمصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة. وتم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة على السكة.

يشار إلى أن الخط كان يعمل من قبل وتم إيقافه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل، حيث كان عدد الرحلات رحلة واحد أسبوعياً على طول الخط، وأنه في يوليو 2017 قامت وزارة البترول بعمل مسح جغرافي على طول مسار الخط من منطقة أبوطرطور وصولا إلى ميناء أبوطرطور التخصصي في سفاجا، وتم عمل تقرير متكامل لهذه الأعمال وهو ما تضمنته كراسة الشروط لأعمال التنفيذ، وبناء على الأعمال المساحية في عام 2018 قام التحالف النمساوي/ ألماني، بالتعاون مع جامعة القاهرة بعمل الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الجدوى الاقتصادية لعملية إعادة تأهيل الخط والمهمات والمعدات المطلوبة لذلك، وهو ما تضمنته كراسة الشروط لأعمال التنفيذ.

وتقدمت 4 شركات لتحالفات عالمية من البرتغال والصين وإيطاليا ومصر في يوليو 2019، وستكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً وتتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنوياً، كما سيتم إنشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قنا وعلامة كم 510 امتداد السكة الحديد بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل والهدف من ذلك هو تحقيق إمكانية كبيرة لنقل البضائع.