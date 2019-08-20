شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: نبحث أسماء مرشحين لمنصب «أمين الأعلى للإعلام» خلفاً لـ«سليم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ«المصري اليوم»، أن المجلس يبحث المرشحين لتولي منصب الأمين العام للمجلس خلفاً لأحمد سليم منذ 4 أسابيع، ويدرس عددًا من الأسماء المرشحة، من غير أعضاء المجلس، لمخاطبة المسؤولين وتوليته أمينًا عامًا للمجلس، خاصة أن المنصب هام ولا يجوز أن يظل شاغرًا لفترة طويلة.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن «الرقابة الإدارية كانت لديها شبهات حول بعض نشاطات أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ نحو 21 يوما.
وكشف المصدر لـ«المصري اليوم»، أن رئيس المجلس تم إخطاره بالشبهات التي تحوم حول «سليم» منذ 4 أسابيع، من جانب الجهات المختصة.
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