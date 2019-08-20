شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: اهتمام الرئيس بالعلمين يضعها في دائرة المقاصد السياحية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جمعية مسافرون للسفر والسياحة أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يضع العلمين وسط دائرة أهم المقاصد السياحية، وقال د. عاطف عبداللطيف في بيان صادر عن الجمعية اليوم، الاثنين، إن تنمية منطقة العلمين الجديدة وعقد اجتماعات مجلس الوزراء بها واهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل هذه المنطقة محط أنظار العالم والكل يرغب في الاستثمار فيها، خاصة الاستثمار العقاري والسياحي.

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية السياحية من خلال إنشاء فنادق سياحية داخل الكومباوندات العقارية وتطوير الشواطئ والمنطقة الساحلية الواقعة بين العلمين حتى مرسى مطروح من خلال سرعة إنشاء المشروعات السياحية العقارية الجديدة في هذه المنطقة التي تمتد بطول 400 كيلو متر على الساحل مباشرة.

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وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة إلى أن محافظة مطروح بشكل عام وما يشملها من العلمين وسيوة والضبعة ومدينة مطروح نفسها لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لتكون من أكبر المدن السياحية الجاذبة للسياح طوال العام، سواء صيفا أو شتاء على مدار 9 شهور في العام تقريبا لما تتمتع به من شواطئ ممتازة وأماكن بيئية واستشفائية وسياحية، وسفاري ومناظر طبيعية خلابة وجو معتدل طوال العام وقربها من الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي.

وشدد د. عاطف عبداللطيف على ضرورة زيادة الطاقة الفندقية بمحافظة مطروح بشكل عام لاستيعاب السياحة المنتظرة مع التوسع في تنظيم الشواطئ وتطويرها لتناسب احتياجات السائحين، سواء العرب أو الأجانب، خاصة أن أغلب الشقق والشاليهات تظل مغلقة من قبل ملاكها طوال العام باستثناء قضاء عدد محدود من الأيام علما بأن عدد الفنادق بمحافظة مطروح يصل إلى 65 فندقاً تقريباً.

وطالبت «مسافرون» بالإسراع في تطوير البنية التحتية بالمحافظة وإعداد خريطة استثمارية وسياحية واضحة المعالم تمكن راغبي الاستثمار في مطروح من تلبية احتياجاتهم.

كما شددت على ضرورة التسويق الجيد للسياحة في محافظة مطروح ومعالمها السياحية والتراثية، ومنها منطقة العلمين التي يوجد بها موقعة العلمين بين الحلفاء والمحور في الحرب العالمية الثانية التي تعد مزارا سياحيا يجذب الكثير من الأجانب لزيارة هذه المنطقة وأيضا الاستمتاع بشواطئ مطروح وواحة سيوة الجميلة التي يقبل عليها مختلف جنسيات العالم للاستشفاء والاستمتاع بجمالها وجوها.