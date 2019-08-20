شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس القبض على أحمد سليم من مكتبه بـ«الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر من مكتب أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، لـ«المصري اليوم»، كواليس القبض عليه، موضحًا أن ضباط الرقابة الإدارية وصلوا للمجلس، صباح الثلاثاء، ودخلوا مكتب «سليم» أثناء تواجده وقبضوا عليه بعد توجيه اتهام له بتلقي رشوة، ثم طلبوا من موظفي المكتب غلق المكتب والانصراف من عملهم.

وكتنت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على سليم، صباح الثلاثاء، وذلك بناء على تحريات تباشرها الهيئة في واقعة رشوة منسوبة له وتتعلق بعمله.