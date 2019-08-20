شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين المتوج بلقب كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستقبل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، الحاصل على بطولة كأس العالم.

كانت بعثة المنتخب الوطني للناشئين قد عادت إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وشهد الاستقبال حضور المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحشود جماهيرية غفيرة.

وعبر «صبحي» عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي عكس التطور التدريجي للعبة كرة اليد حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم في فئة الناشئين.