شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، متلبسًا في قضية رشوة، وجار التحقيق معه. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد قليل..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.