تصل لـ500 جنيه.. بروتوكول تعاون بين "العدل" والمحامين" لتحصيل أتعاب المحاماة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وقع المستشار حسام عبد الرحيم، ونقيب المحامين سامح عاشور، اليوم الثلاثاء، على بروتوكول تعاون حول تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها، تنفيذًا للقانون رقم 147 لسنة 2019، المُعدل من القانون رقم 17 لسنة 1983.

ونص القانون الجديد، على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعوى أو الطعون على اختلاف درجاتها، إضافة إلى أن تُلزم المحكمة خاسر الدعوى عند إصدار حكمها، بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، التي تصل لـ500 جنيه.

وحسب القانون فأن المبالغ يتم تحصيلها على النحو التالي:

1- خمسين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2- خمسة وسبعين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

Advertisements

3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

5- خمسمائة جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة، في قضايا المحكمين.

وشدد البروتوكول، على توريد أتعاب المحاماة يوما بيوم لحسابات صندوق المعاشات لنقابة المحامين، ببنك الأهلي رقم 13070302492800018 وبنك مصر رقمي 1010001000000013، 1010001000000026، بعد خصم نسبة 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية.

كما يتم خصم 2% مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين على أن يدخل البروتوكول حيذ التنفيذ في اليوم التالي للتوقيع مباشرة.