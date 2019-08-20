ذبح سائق "أوبر" على يد عاطل في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

ذبح عاطل سائقًا بشركة "أوبر" أثناء توصيله في مصر الجديدة.

وقال مصدر قضائي، إن المتهم طلب عبر تطبيق "أوبر" سائقًا لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وأثناء المشوار استغل المتهم انشغال السائق بالقيادة وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة، ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى في أماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف المصدر أن المجني عليه نجح في الاستغاثة بالأهالي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن المواطنين ألقوا القبض على المتهم عقب توقف السيارة لاصطدامها بأحد الأرصفة وتوقفها.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث مصر الجديدة لمحل الواقعة، وألقوا القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.