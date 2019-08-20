ضبط شخصين بحوزتهما أفيون وحشيش في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين "مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط" لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما "2 طربه لمخدر الحشيش تزن حوالي 320 جرام، كمية من مخدر الأفيون تزن حوالي 180جرام، مبلغ مالي، ها تفين محمول" وذلك حال استقلالهما سيارة "ملاكي". وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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