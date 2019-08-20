خلال حملة أمنية.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية، لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة، والمتاجرين بها.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، عن ضبط "عاطلان – مقيمان بدائرة قسم المطرية"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام -مبلغ مالي -هاتفين محمول"، "سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، مطلوب التنفيذ عليه في 7 قضايا "تبديد، ضرب، قتل خطأ"" حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام -طبنجة عيار 9 مم -طلقتين من ذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول".

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وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.