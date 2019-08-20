ضبط تشكيل تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك". أفادت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصرين إجراميين) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحـوادث. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما سيئ النية "صاحب ورشة ميكانيكا كائنة بمركز أشمون بالمنوفية"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة.

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