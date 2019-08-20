استدرجته الزوجة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق على يد زوجين بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل سائق توك توك، والتخلص من جثته في رشاح بناحية برك الخيام، وتبين أن ربة منزل استدرجته لمساعدتها، وتخلصت منه بمساعدة زوجها للاستيلاء على التوك توك الخاص به.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين (عامل-مقيم بدائرة القسم) بخروج نجله (أحمد-15سنة) من مسكنهما للعمل على مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل، وزوجها -مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "الزوج"، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته وقرر باتفاقهما على استدراج أحد سائقي مركبات "التوك توك" وقتله والاستيلاء على مركبة "التوك توك" ومتعلقاته وبيعهم، وبتاريخ الواقعة استقلت زوجته مركبة "التوك توك" برفقة المجني عليه واستدرجته للشقة سكنهما بزعم مساعدتها في نقل بعض قطع الأثاث، وما أن دلف المجني عليه للشقة قام بمباغتته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وقام بلف جثته ببطانيه ووضعه داخل جوال بلاستيكي والتخلص منه والسكين بإلقائهما بمياه "رشاح" بناحية برك الخيام دائرة المركز، وقام ببيع مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول.

وأرشد المتهم عن مكان تخلصه من الجثة وتم انتشالها، كما ضُبط بإرشاده مركبة "التوك توك" المستولى عليه لدى (مالك جراج -مقيم بدائرة المركز) والهاتف المحمول لدى (بائعة -مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس) وبمواجهتهما قررا شرائهما مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول من المتهم، ونفيا علمهما بأنهما من متحصلات جريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.