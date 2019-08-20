الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت مديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة أبو مغيب -دائرة مركز شرطة طامية، وإنهاء الخصومة الثأرية في النزاع القائم بينهما، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.