بعد 4 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (3 عاطلين -سبق اتهام أحدهم في قضيتي "سلاح أبيض، ضرب"-جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي فِي ارتكاب حوادث سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية "قيادة الأول" بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسمي شرطة "أول وثان طنطا"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة) "أمكن ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.