احتفال صيني بطائرة الأحلام المصرية في بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
احتفلت سلطات مطار بكين الدولي، بأولى رحلات طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز البوينج "B787-9 " المعروفة باسم طائرة الأحلام، والتي تسلمتها الشركة الأسبوع الماضي، من خلال محطة الشركة هناك.
وحسب بيان، اليوم، نظمت سلطات مطار بكين احتفالا فور هبوط الطائرة، كإجراء متبع مع الطائرات الجديدة فور هبوطها في أولى رحلاتها، وجرى الاحتفال بالركاب وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم من مسئولي مصر للطيران.
كان مطار القاهرة الدولي، استقبل آخر طائرات مصر للطيران من طراز البوينج "B787-9 " المعروفة باسم الديمرلاينزر، قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول الشركة في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة من في شهر مارس الماضي بحروف تسجيل SUGEW.
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