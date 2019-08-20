"تحريات 4 أسابيع".. مصدر يكشف كواليس القبض على أمين الأعلى للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس في قضية رشوة، كان من داخل مكتبه بالمجلس الأعلى صباح اليوم.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه جرى إخطار مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس من جانب الجهات الأمنية قبل 4 أسابيع بأن هناك شبهات قوية تحوم حول اتهام سليم في قضية رشوة واستأذنوه في التدخل، ما دفع "مكرم" للرد عليهم بأن يتخذوا بما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم.

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وتابع المصدر: "رئيس المجلس أكد لمسؤولي الأمن أنه لا تستر على الفساد في أي منصب مهما كان".

وكشف مصدر من مكتب أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن ضباط الرقابة الإدارية وصلوا المجلس مع بداية اليوم، ودخلوا مكتب "سليم" أثناء تواجده وألقوا القبض عليه بعد توجيه اتهامًا له بتلقي رشوة، ثم طلبوا من موظفي المكتب غلق المكتب والانصراف من عملهم.

من جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس لمصراوي، أنه فيما يتعلق بشغور منصب الأمين العام حاليًا، يبحث المجلس المرشحين لتوليه منذ 4 أسابيع، ويدرس عددًا من الأسماء المرشحة، من غير أعضاء المجلس، لمخاطبة المسؤولين وتوليه أمينًا عامًا للمجلس، خاصة وأن المنصب مهم ولا يجوز أن يظل شاغرًا لفترة طويلة.