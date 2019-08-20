"الإسكان" تعدل تخطيط مشروع عمراني متكامل بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: قرر وزير الإسكان اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض مسلسل (7) رقم (1) بمساحة 158.24 فدان بمنطقة الامتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مارينا واى لاجون للاستثمار العقارى والسياحي لإقامة مشروع عمراني متكامل. ونشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 184، الصادر في 20 أغسطس 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية رقم 227 لسنة 2019، بشأن قطعة الأرض الصادر لها القرار الوزاري رقم 741 بتاريخ 1/12/2016، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 600 بتاريخ 12/7/2018.

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