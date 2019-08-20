وزير الأوقاف: عائدات صكوك الأضاحي تخطت الـ100 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي حقق إنجازا غير مسبوق، تجاوز 100 مليون جنيه وما زالت بعض المبالغ قيد التسميع بالحساب المجمع بالبنك المركزي.

وأضاف في بيان له الثلاثاء، أن حصيلة مبيعات صكوك وجلود الأضاحي لحساب المشروع ارتفعت لأكثر من ١٠١ مليون جنيه حتى تاريخه، بعد أن كانت نحو ٣٢ مليون جنيه عام ١٤٣٧ هـ ارتفعت إلى ٤٨ مليون جنيه عام ١٤٣٨هـ ثم إلى ٦٤ مليون جنيه عام ١٤٣٩ هـ ، لتقفز هذا العام ١٤٤٠ هـ لتتجاوز مائة مليون جنيه.

وتابع وزير الأوقاف " الأمر يستوجب بعد شكر الله عز وجل توجيه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وفقه الله تعالى لإعادة هذه الروح الإيجابية لجموع الشعب المصري ، و يعد بعد توفيق الله عز وجل أكبر داعم لكل القيادات التنفيذية في كل ما يرقي بالمجتمع المصري والدولة المصرية في مختلف المجالات".

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ووجه الشكر لكل من ساهم من العاملين بالأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية التي أسهمت معنا في نجاح هذا المشروع، ولكل أهل الفضل الذين أولوا الوزارة ثقتهم.

وأشار إلى أنه تم ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتم الآن عمليات التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد بمعرفة وزارة التموين وبإشراف كامل من الوزارة.

ولفت إلى أنه يتم توزيع عشرة أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة، وتحويل كل ما يتم تجميعه من عائد بيع جلود الأضاحي إلى لحوم توزع أيضا على الأسر الأولى بالرعاية، على أن يتم الإعلان تفصيلا فور ورود الحساب النهائي من البنك المركزي المصري.