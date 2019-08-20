وزير الآثار يبحث مستجدات إنشاء المتحف الكبير مع سفير اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
استقبل وزير الآثار، السفير ماساكي نوك سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمناقشة تطور مستجدات الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير.
وحسب بيان، الثلاثاء، تطرق اللقاء إلى مناقشة الاستعدادات والخطوات المتبعة لإنشاء المتحف تمهيدا لافتتاحه عام 2020.
ويعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع القومية في مصر ونموذجا للشراكة المصرية اليابانية في مجال العمل الثقافي والاثري و هدية مصر للعالم. وقد بلغ إجمالي عدد القطع الأثرية التي استقبلها المتحف الي ما يزيد عن 48 الف قطعة.
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