الأبنية التعليمة تستجيب للبرلمان بدخول عدة مدارس بكرداسة الخدمة العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن هيئة الأبنية التعليمية استجابت لمطالبه بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات في بعض المدارس بدائرة كرداسة والانتهاء من تسليمها قبل بدء العام الدراسي 2019- 2020؛ لدخولها الخدمة خلال هذا العام لتخفيف العبء عن أبنائنا الطلاب من الزحام وكثافة الفصول.

وأضاف والي، في بيان، الثلاثاء، أن الهيئة بالفعل نفذت وعودها وتم تسليم المبنى الجديد بمدرسة طلعت حرب لتعمل بكامل كفاءة العام الدراسي المقبل، وكذلك تسليم المبنى الجديد بمدرسة ناهيا الابتدائية ويجرى تحويل المبنى الجديد للمرحلة الإعدادية والآخر للتعليم الأساسي.

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وقال والي، إنه أجرى جولة للمرور على هذه المدارس وتفقد الفصول وحجرات الكمبيوتر ودورات المياة للتأكد من سلامتها بصحبة مهندسي الأبنية التعليمية الذين بذلوا جهودًا كبيرة في سبيل العمل على راحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف والي، أنه جرت الموافقة على طرح مدرسة عرب أبو رواش لأعمال التجديد والتوسعة من خلال هيئة الأبنية التعليمية .

وفي إطار هذا الجهد الملموس من قبل هيئة الأبنية التعليمية أشاد والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بالدور الحيوى المهم للهيئة في دعم العملية التعليمية والنهوض بها.