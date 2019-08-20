أخبار مصر | غدا.. "مصر للطيران" تسير ٢٦ رحلة لعودة ٥٧٠٠ حاج إلى أرض الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "مصر للطيران" تسير ٢٦ رحلة لعودة ٥٧٠٠ حاج إلى أرض الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر شركة مصر للطيران، في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام، من الأراضي المقدسة.

وتسير الشركة غدًا الأربعاء، ٢٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة ، لنقل ٥٧٠٠ حاج بواقع ١١ رحلة من جدة لنقل ٢٢٠٠ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و١٥ رحلة من المدينة المنورة لنقل ٣٥٠٠ حاج من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط وبورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصا وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.