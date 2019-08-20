أخبار مصر | وزير العدل و"عاشور" يوقعان بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة.. والتوريد يومي لحسابات "المحامين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير العدل و"عاشور" يوقعان بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة.. والتوريد يومي لحسابات "المحامين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى.

ونص البروتوكول، على قيام المحاكم نفاذا لنص المادة (187) من تعديلات قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعوى أو الطعون على اختلاف درجاتها بالمبالغ الأتية:

1- خمسين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.

2- خمسة وسبعين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.

3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.

4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

5- خمسمائة جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

وشدد البروتوكول، على توريد أتعاب المحاماة يوما بيوم لحسابات صندوق المعاشات لنقابة المحامين، ببنك الأهلي رقم 13070302492800018 وبنك مصر رقمي 1010001000000013، 1010001000000026، بعد خصم نسبة 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية، وخصم 2% مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين على أن يدخل البروتوكول حيذ التنفيذ في اليوم التالي للتوقيع مباشرة.