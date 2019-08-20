أخبار مصر | رئيس السكك الحديد: إعادة تشغيل خط كوبري الفردان بسيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكك الحديد: إعادة تشغيل خط كوبري الفردان بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل خط كوبري الفردان بين القنطرة شرق والقنطرة غرب في سيناء، حيث يجرى الان العمل على انشاء وتنفيذ الكوبري لنقل المعدات ومد السكة والقضبان عليه.

وأضاف "رسلان" في تصريحات إلى "الخليج 365، أن الخط سيكون مزدوج وليس مفردا كما كان في السابق، بالإضافة لإعادة تأهيل محطات الخط القديم داخل سيناء، وتقوم الهيئة الهندسية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية بتنفيذ أعمال الكوبري.

وأوضح أن الخط القديم كان قد تم ازالته في وقت حفر قناة السويس الجديدة لإعاقته أعمال التوسعة، وكان يصل حتى محطة "بئر العبد" على بعد 120 كم من العريش، والتي من المخطط أن يصل امتداد الخط حتى مدينة العريش مستقبلا، ومن ثم الوصول لدول الجوار.