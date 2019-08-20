أخبار مصر | وزير الأثار يستقبل السفير الياباني والوفد المرافق له بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأثار يستقبل السفير الياباني والوفد المرافق له بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، السفير ماساكي نوك، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لمناقشة تطور مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، وكافة الاستعدادات والخطوات المتبعة تمهيدا لافتتاحة عام 2020.

ويعد المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع القومية في مصر ونموذجا للشراكة المصرية اليابانية في مجال العمل الثقافي والأثري وهدية مصر للعالم.

وقد بلغ إجمالي عدد القطع الأثرية التي استقبلها المتحف إلى ما يزيد عن 48 ألف قطعة.