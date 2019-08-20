أخبار مصر | ضمن تأهيل خط "أبو طرطور-قنا-سفاجا".. "رسلان": مد خط ركاب لدعم السياحة بين الأقصر والغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمن تأهيل خط "أبو طرطور-قنا-سفاجا".. "رسلان": مد خط ركاب لدعم السياحة بين الأقصر والغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة، سيتضمن مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60 كم تقريبا.

وأضاف رسلان في تصريحات خاصة للفجر، أن هذا المد يأتي لتشغيل قطارات للركاب ودعم السياحة بين منطقتي الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط.

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وأوضح أن تمويل وتنفيذ المشروع سيكون من قبل القطاع الخاص، تحت إشراف الهيئة، بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، هذا وسيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات.

جدير بالذكر ان الخط كان يعمل من قبل وتم ايقافه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل حيث كان عدد الرحلات هو رحلة واحد اسبوعياً على طول الخط وانه في يوليو 2017 قامت وزارة البترول بعمل مسح جغرافي على طول مسار الخط من منطقة ابو طرطور وصولا الي ميناء ابو طرطور التخصصي في سفاجا وتم عمل تقرير متكامل لهذه الاعمال وهو ما تضمنته كراسة الشروط لأعمال التنفيذ وبناء على الاعمال المساحية في عام 2018 قام التحالف النمساوي / الماني بالتعاون مع جامعة القاهرة بعمل الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الجدوي الاقتصادية لعملية اعادة تأهيل الخط والمهمات والمعدات المطلوبة لذلك وهو ما تضمنتة كراسة الشروط لاعمال التنفيذ، ثم تقدمت عدد 4 شركات تحالفات عالمية من البرتغال والصين وايطاليا ومصر في يوليو 2019.

وستكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً ويتم زيادتها الي 6 مليون طن سنوياً كما سيتم انشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قناة وعلامة كم 510 امتداد السكة الحديد بحيث يتم رفع وانزال الحاويات من والي القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل والهدف من ذلك هو تحقيق امكانية كبيرة لنقل البضائع.