أخبار مصر | "النقل" و"البترول" يبحثان تأهيل ورفع كفاءة خط سكك حديد قنا / سفاجا / أبو طرطور

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أعلنت وزارة النقل، اجتماعا موسعا مع وزير البترول والثروة المعدنية لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول.

وناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية والتي اتاحت للهيئة القدرة على إدخال القطاع الخاص لمساعدتها في مثل هذه المشروعات.

وصرحت لنقل بأن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات.

وأكدت على ضرورة أن يشتمل المشروع على مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60كم تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط.

ومن جانبه أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاون المثمر بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والنقل وأكد على أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة هو مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد بالإضافة إلى مساهمته الايجابية لمصنع انتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة.

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وتم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة لسرعة تنفيذ المشروع وتوفير كافة وسائل الامان والسلامة على السكة .

جدير بالذكر ان الخط كان يعمل من قبل وتم ايقافه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل حيث كان عدد الرحلات هو رحلة واحد اسبوعياً على طول الخط وانه في يوليو 2017 قامت وزارة البترول بعمل مسح جغرافي على طول مسار الخط من منطقة ابو طرطور وصولا الي ميناء ابو طرطور التخصصي في سفاجا وتم عمل تقرير متكامل لهذه الاعمال وهو ما تضمنتة كراسة الشروط لأعمال التنفيذ.

وبناء على الاعمال المساحية في عام 2018 قام التحالف النمساوي / الماني بالتعاون مع جامعة القاهرة بعمل الدراسة الفنية والاقتصادية لتحديد الجدوي الاقتصادية لعملية اعادة تأهيل الخط والمهمات والمعدات المطلوبة لذلك وهو ما تضمنتة كراسة الشروط لاعمال التنفيذ

وتقدمت عدد 4 شركات تحالفات عالمية من الرتغال والصين ةايطاليا ومصر في يوليو 2019.

وستكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً ويتم زيادتها الي 6 مليون طن سنوياً كما سيتم انشاء محطة تداول بضائع بين محافظة قناة وعلامة كم 510 امتداد السكة الحديد بحيث يتم رفع وانزال الحاويات من والي القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل والهدف من ذلك هو تحقيق امكانية كبيرة لنقل البضائع.